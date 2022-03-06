شطب أحد المواقع المزعومة العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - إيران

تصريحات "غائبي" اليوم، جاءت في معرض شرحه لتقرير "رافائيل غروسي" الجديد حول اتفاق الضمانات (NPT) بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي من المقرر أن يناقش خلال اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة غدا الإثنين.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى، أن التقرير الجديد يشير إلى المباحثات البناءة في 15 ديسمبر 2021 بين رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي" ورئيس الوكالة الدولية "رافائيل غروسي"، واتفاق الجانبين على مواصلة الجهود لحل القضايا العالقة ذات الصلة باتفاق الضمانات.

كما ينص هذا التقرير، يقول غائبي، على اتفاق إيران والوكالة الدولية لتبادل المعلومات والتقييمات، بما في ذلك عبر المباحثات بين الخبراء.

وأضاف: أن الوكالة الدولية أعلنت عن قناعتها في المرحلة الراهنة، أنها لا تعد تحمل أي استفسارات حيال أحد المواقع المزعومة، وعليه فإن هذا الموقع لا يدخل ضمن القضايا العالقة ذات الصلة باتفاق الضمانات.