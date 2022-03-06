أكثر من نصف مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن

العالم - الأردن

الموجز، أظهر أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وصل إلى 4693794 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4385762 شخصا، والجرعة الثالثة (المعززة) 576264 شخصا.

وسُجلت في الأردن، خلال أسبوع، 97 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و39979 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1654677 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13882 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز الأسبوعي من 26 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس.

وأجري 196406 فحوص مخبرية، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 20.36%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 16211019 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 73150 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء التراكمي إلى 1572836، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 67959.