أزمة النفايات تستفحل في ليبيا

العالم - ليبيا

وتبدو أزمة النفايات أزلية في ليبيا. صحيح أنّ ميزانيات كبيرة تُخصَّص لشركات النظافة الحكومية، غير أنّ فوزي بو ستة، وهو مسؤول في الشركة العامة لخدمات النظافة الحكومية، يلفت إلى أنّ "أسباب الأزمة القائمة اليوم عديدة"، من بينها قرار حكومي بضمّ موظفي وعمّال الشركة إلى المجالس البلدية. ويوضح بو ستة أنّ هذا القرار أثّر سلباً على أعمال الشركة، ومنها تأخّر الموظفين وعمال النظافة وصيانة السيارات والآليات وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للشركة، مؤكداً أنّ "موظفي الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو عام ولم يحصلوا على أيّ مبالغ مالية للصيانة أو للتخلّص من النفايات في المكبات العامة".

من جهته، يوضح عضو المجلس البلدي في مدينة بني وليد (شمال غرب) شرف الدين كنشيل أنّ "شركات خدمات النظافة تحتاج إلى برنامج وطني حقيقي تُدعَم من خلاله بشكل جيد للتمكّن من تقديم الخدمات اللازمة للمواطن"، شارحاً أنّ ذلك يكون من خلال "توفير كلّ المعدات اللازمة من سيارات لنقل المخلفات ومعدّات للرش وآليات ثقيلة وصناديق لجمع القمامة". ويشير كنشيل كذلك إلى "ضرورة حلّ مشكلة أخرى ذات صلة بأزمة النفايات، وهي مشكلة المكبات المرحلية وتلك النهائية. ويؤكد كنشيل أنّ "البلديات ليست مسؤولة عن الأزمة، في ظل عدم توفّر تغطية مالية كافية لرفع مستوى الخدمات المقدّمة"، لافتاً إلى أنّ "نظام الحكم في ليبيا مركزي، والبلديات تعاني كغيرها من المؤسسات من عدم القدرة على مواجهة التحديات".

وفي آخر قراراتها الخاصة بأزمة النفايات، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تكليفها وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لزيارة بلدية بنغازي (شمال شرق) بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة تكدّس النفايات في داخل أحياء المدينة. وذكّر بيان الحكومة بنقل اختصاصات الشركة العامة لخدمات النظافة الحكومية إلى البلديات بموجب قرارات حكومية سابقة، لكنّ كلّ هذه التبريرات لا تهمّ المواطن.