الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إرتدادات الأزمة الاوكرانية (الجزء الثاني)

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

ارتدادات الأزمة الاوكرانية التي تدور رحاها على تخوم اوروبا والتي ربما تمهد لبداية نظام عالمي جديد لنهاية حقبة زمنية ما بعد الحرب الباردة وتؤسس لنظام عالمي جديد.

العالم - نوافذ

فإن النيران بالعيدان تذكى، وان الحرب مبدأها كلام، وان لم يطفؤها عقلاء قوم، يكون وقودها جثث وهام.

وكانت حرب أوكرانيا، وما كانت بالحديث المرجم، ما يحدث اليوم قد يكون فصلا جديدا لتاريخ جديد، تكتبه هذه الحرب وتؤرخ لنهاية مابعد الحرب الباردة، بوائق هذه الحرب بدأت تظهر بتهديد منظومة الامن القذائية العالمي، وزيادة اسعار الطاقة والسلع، ملامح تبدل في موازين القوى.

فما هي تداعيات ما يجري على النظام الدولي القائم وعلى خارطة دول القارة العجوز؟ وما تاثيرها سياسيا واقتصاديا في العالم أجمع ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط المثقلة اصلا بعواصف؟

ناقش برنامج نوافذ هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

مدير مركز "سيتنا" للدراسات علوان أمين الدين

الكاتب والباحث في الشؤون الإستراتيجية علي حمية

الباحث بالشؤون الإقليمية والدولية اكثم سليمان

روابط ذات صلة

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

خطة وتحشيد اجماعيٍ غربي على معاقبة روسيا لغزوها اوكرانيا

الأزمة في سوق الطاقة وتأثيرها علی المحادثات النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلين ترفض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا

الخارجية الايرانية: الإتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل إلتزامها الكامل

وصول دفعة جديدة منالطلاب اللبنانيين من اوكرانيا

رعد: لا يحمي وجودك إلّا قوة حضورك بالوعي  والثبات على المواقف

العراق.. اجتماع هام برئاسة الزاملي بشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية

إرتدادات الأزمة الاوكرانية(الجزء الأول)