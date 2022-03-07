إرتدادات الأزمة الاوكرانية (الجزء الثاني)

العالم - نوافذ

فإن النيران بالعيدان تذكى، وان الحرب مبدأها كلام، وان لم يطفؤها عقلاء قوم، يكون وقودها جثث وهام.

وكانت حرب أوكرانيا، وما كانت بالحديث المرجم، ما يحدث اليوم قد يكون فصلا جديدا لتاريخ جديد، تكتبه هذه الحرب وتؤرخ لنهاية مابعد الحرب الباردة، بوائق هذه الحرب بدأت تظهر بتهديد منظومة الامن القذائية العالمي، وزيادة اسعار الطاقة والسلع، ملامح تبدل في موازين القوى.

فما هي تداعيات ما يجري على النظام الدولي القائم وعلى خارطة دول القارة العجوز؟ وما تاثيرها سياسيا واقتصاديا في العالم أجمع ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط المثقلة اصلا بعواصف؟

ناقش برنامج نوافذ هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

مدير مركز "سيتنا" للدراسات علوان أمين الدين

الكاتب والباحث في الشؤون الإستراتيجية علي حمية

الباحث بالشؤون الإقليمية والدولية اكثم سليمان