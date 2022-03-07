هل أنهت الأزمة الأوكرانية الأحادية القطبية في العالم؟

العالم - خاص بالعالم

واستبعد أمين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ"، بان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تتخطى حدود اوركرانيا.

قال الباحث الاستراتيجي على حمية، ان هناك تبدلات جذرية تجري في العالم، من تبدل الاشتباك الى تبدل الاستراتيجية الجغرافية العالمية، الى حرب الطاقة الى حرب العملة وفي النهاية الحرب العسكرية.

واضاف، أن روسيا منذ 2088 تنادي اوكرانيا باخذ الامن القومي الروسي بعين الاعتبار، ولكن اوكرانيا لم تستجيب لذا كان الحل العسكري الحل النهائي امام روسيا للحفاظ على امنها القومي.

وشدد حمية على ان المقارنة العسكرية في العالم تجعل من الحرب المباشرة ما بين اميركا وروسيا ضرب من الخيال الا بارتكاب غطة اميركية.

واشار حمية الى ان اميركيا في مأزق داخلي، ولكنها خارجيا قوية جدا وتستطيع هز العصب العالمي خارجيا، موضحا ان اميركا لا تستطيع ترميم الداخل بسبب الانشقاق العمودي ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ولفت حمية الى ان ان العقوبات الغربي على روسيا لن تضر بإقتصادها، لانها تمتلك اول انتاج للنفط والغاز في العالم، اول دولة مصدرة للقمح في العالم.

بدوره قال الباحث في الشؤون الاقليمية الدولية أكثم سليمان، ان الاتحاد الاوربي تحمل خسائر بالجملة حتى الان عقب العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، الخسارة الاولى نفسية ومعنوية بسبب الخوف الشديد داخل اوروبا من كون الساحة الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية تشهد حربا كبيرة وقد تتطور الى حرب عالمية بعد ما تعودت اوروبا على تصدير الحروب الى العالم، والثانية الخسارة الاقتصادية، لان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا هي مؤذية للطرفين، مشيرا الى ان الخسارة النفسية جعلت اوروبا اكثر التساقا بواشنطن والخسائر الاقتصادية جعلت القارة العجوز تحاول تصدير الازمة الاقتصادية الى الاجيال القادمة.

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https://www.alalam.ir/news/6075913