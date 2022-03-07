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مراسل العالم: روسيا تتهم القوميين الاوكرانيين التخطيط بتفجير مفاعل نووي

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم، بان وزارة الدفاع الروسية اكدت تدمير الطيران الحربي في اوكرانيا بشكل كامل، وان القوات الروسية تواصل الزحف نحو العاصمة كييف.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية لتطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في يومها الثاني عشر: ان الدفاع الروسية اكدت ان اوكرانيا ارسلت طائراتها الحربية الى رومانيا ودول اخرى.

واوضح، ان وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوميين في اوكرانيا بالتخطيط لتفجير مفاعل نووي تجريبي في اوكرانيا.

وشدد مراسل العالم على ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد عدم التزام السلطات الاوكرانية باخلاء المدنيين عبر الممرات الانسانية التي وفرتها موسكو.

هذا ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في اوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الروسي يحشد قواته تمهيدا لاقتحام العاصمة كييف، كما يسعى الى بسط سيطرته الكاملة على مدينتي بوتشا وإربين للاقتراب من العاصمة.

وذكرت مصادر اعلامية أن القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الغربية والشمالية الغربية، وباتت على بعد عشرين كيلومترا عنها. وتحدثت المصادر عن عشرات الانفجارات هزت كييف.

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