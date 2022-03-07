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لبنان.. برنامج تقنين جديد في جبيل اثر ارتفاع سعر المازوت

لبنان.. برنامج تقنين جديد في جبيل اثر ارتفاع سعر المازوت
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة «بيبلوس للتعهّدات الكهربائية» التابعة لشركة كهرباء جبيل في لبنان وضع برنامج تقنين جديد يتناسب مع كلّ بلدة ابتداءً من 9 الحالي، وذلك بسبب ارتفاع سعر مادة المازوت.

العالم - لبنان

وافاد موقع "جريدة الاخبار" اللبنانية، ان الشركة لفتت في بيان، إلى أنّ مكاتبها تشهد منذ ساعات الصباح إقبالاً كثيفاً للمواطنين لتحويل اشتراكاتهم من «ديجونكتور» إلى عدّاد، متجاوبين مع قرارها للحدّ من مصروف الطاقة والتخفيف من الأعباء المالية عليهم.

وكانت الشركة قد دعت جميع المشتركين إلى «التوفير بالطاقة من خلال تشغيل مسخّن المياه فقط ساعة صباحاً وساعة مساءً كحدّ أقصى، إطفاء الإنارة ومكيّفات الهواء عند مغادرة الغرفة، فصل التيار عن أجهزة الكمبيوتر عند التوقّف عن استعمالها والتخفيف من استعمال المايكرويف واستعمال المكواة بحدّه الأدنى»، معتبرةً أنّ «يمكن التوفير 30% بفصل التيار حتى 6 ساعات يومياً (معدّل 5% توفير بالساعة)».

وأكدت أنّ «جميع المشتركين ملزمون تحويل اشتراكهم إلى عدّاد عملاً بالقرار الوزاري الرقم 40/1/أ.ت بتاريخ 7/10/2021»، وأشارت إلى أنّ «مشتركي الديجونكتورات يستهلكون الطاقة من دون حساب بشكل عشوائي حيث أنّ كمية الاستهلاك بالديجونكتور لكلّ 5 أمبير يوازي أكثر من أربعة أضعاف مستهلكي المشتركين بالعدّاد».

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