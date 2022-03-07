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عبداللهيان: لن نسمح بأي تاثير خارجي على مصالحنا الوطنية في المفاوضات

عبداللهيان: لن نسمح بأي تاثير خارجي على مصالحنا الوطنية في المفاوضات
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على التزام الخطوط الحمراء في مفاوضات فيينا، مشددا القول باننا سوف لن نسمح لاي عنصر خارجي بالتاثير على مصالح البلاد الوطنية في المفاوضات.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان خلال حضوره صباح اليوم الاثنين اجتماعا للجنة المواءمة بمجلس الشورى الاسلامي.

وفي الاجتماع استعرض وزير الخارجية احدث التطورات المتعلقة بمجال السياسة الخارجية خاصة مفاوضات فيينا وكذلك التطورات الجارية في اوكرانيا وتبادل مع النواب وجهات النظر في ذلك.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في فيينا اكد امير عبداللهيان ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتوصل الى اتفاق جيد ورصين، مشددا على عزم طهران في مجال التزام الخطوط الحمراء المحددة وخاصة الضمانات الاقتصادية المؤثرة وتحقيق الحد الاقصى لمصالح البلاد.

وقال: اننا وضمن ثباتنا في حفظ والتزام الخطوط الحمراء، سوف لن نسمح لاي عنصر خارجي بالتاثير على مصالح البلاد الوطنية في مفاوضات فيينا لرفع الحظر.

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عبداللهيان: لن نسمح بأي تاثير خارجي على مصالحنا الوطنية في المفاوضات

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