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سوريا تعلن عن اجراءات لحل أزمة الزيت النباتي وخفض سعره

سوريا تعلن عن اجراءات لحل أزمة الزيت النباتي وخفض سعره
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن بدء ضخ كميات من زيت دوار الشمس في الأسواق اليوم مؤكدة وجود كميات جيدة وأن الأسعار ستبدأ بالانخفاض تدريجياً خلال الأسبوعين الحالي والقادم.

العالم - سوريا

وقال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم عبر صفحته على الفيسبوك “سنعمل جميعاً ومع التجار والصناعيين لتأمين متطلبات المواطنين ودون إنكار للوضع العالمي المستجد” مبيناً أن السورية للتجارة تعاقدت على كمية 25 ألف طن من زيت دوار الشمس وتحتاج إلى شهر لتصل وتكلفتها مناسبة كونها قادمة من الشرق الأقصى وستسعر في حينها.

وذكر سالم أن زيت دوار الشمس في صالات السورية للتجارة يباع بسعر 8200 ليرة على البطاقة الالكترونية فيما سعره في الأسواق هو 9500 ليرة للمستهلك ما يؤكد دور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي لصالح المستهلك وخفض أسعار السوق.

ولفت الوزير سالم إلى أن الربح الإجمالي من عبوة الزيت التي تباع في السورية للتجارة لا يتعدى 200 ليرة فقط.

وكانت وزارة التجارة الداخلية السورية أكدت في بيان نشرته في الـ 4 من آذار الجاري أن الظروف العالمية الراهنة أثرت على أسعار الزيت في العالم إلا أن هناك كميات كافية في السوق وتقوم بكل ما يلزم لاستمرار تدفق المادة ولديها مصادر بديلة محذرة من محاولات البعض لنشر الذعر بهدف تحقيق مكاسب مادية.

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