مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي

العالم - سوريا

وأكد الوزير إبراهيم أهمية العلاقات المتميزة بين سورية وروسيا والتي أثمرت عن إقامة تعاون استراتيجي على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية منوها بالمستوى العلمي الذي تتمتع به الجامعات الروسية والتي خرجت العديد من الكوادر العلمية التي تعمل وتدرس في الجامعات والمعاهد العليا.

ودعا الوزير ابراهيم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعات السورية والروسية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة ومضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج في المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الأساتذة والمنح الدراسية وإقامة مخابر بحثية مشتركة.

بدورها اعربت فاسيليفنا عن رغبتها بمزيد من التعاون العلمي بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين فيما نوه البروفسور بافلوف بالرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين الجانبين داعياً الوزارة إلى زيارة الجامعة الروسية والمراكز العلمية فيها لتأسيس شراكة علمية بين الجانبين.