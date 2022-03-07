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مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري بسام إبراهيم مع نائب وزير التطور والاقتصاد في محافظة ديزان الروسية سولوموتوفا فاسيليفنا ونائب رئيس جامعة موردوفا البروفسور سيرجي بافلوف سبل تعزيز علاقات التعاون العلمي والبحثي وآفاق تطويرها.

العالم - سوريا

وأكد الوزير إبراهيم أهمية العلاقات المتميزة بين سورية وروسيا والتي أثمرت عن إقامة تعاون استراتيجي على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية منوها بالمستوى العلمي الذي تتمتع به الجامعات الروسية والتي خرجت العديد من الكوادر العلمية التي تعمل وتدرس في الجامعات والمعاهد العليا.

ودعا الوزير ابراهيم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعات السورية والروسية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة ومضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج في المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الأساتذة والمنح الدراسية وإقامة مخابر بحثية مشتركة.

بدورها اعربت فاسيليفنا عن رغبتها بمزيد من التعاون العلمي بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين فيما نوه البروفسور بافلوف بالرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين الجانبين داعياً الوزارة إلى زيارة الجامعة الروسية والمراكز العلمية فيها لتأسيس شراكة علمية بين الجانبين.

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