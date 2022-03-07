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بالفيديو.. هلع اسرائيلي من تلقى نفس مصير اوكرانيا

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال النائب السابق في البرلمان اللبناني نزيه منصور ان بعد فشل الادارة الامريكية في حربها على كل من افغانسان والعراق وتركت ما يسمى الحلفاء او بالاحرى العملاء يتلقون مصيرهم وكذلك الامر في اوكرانيا، اقتنع كيان الاحتلال ان امريكا في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين غير ما كانت عليه زمن الحرب الباردة.

العالم - خاص العالم

واوضح نزيه منصور في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (العين الاسرائيلية) انه بالاضافة الى هذا الامر فان التقدم الذي احرزته المقاومة من انتصارات على الساحة اللبنانية وكذلك الامر في ساحات سوريا والعراق واليمن وكيف قاتلت الارهاب وانتصرت عليه وتقدم محور المقاومة كل هذا كان وراء حالة القلق التي بدا يعيشها كيان الاحتلال.

واضاف منصور ان الغرب بحالة من الدفاع عن ذاته دون الاشتراك مباشرة في الحروب المستقبلية مع حلفائه كما حدث في اوكرانيا، حيث كان هناك تحريض لاوكرانيا بوعود لم يتبين منها شيء كما اعلن الرئيس الامريكي وحلف الناتو عدم مشاركتهم في الحرب الاوكرانية.

وتابع اذا لم تقف الولايات المتحدة مع اوكرانيا او اوروبا او افغانستان او العراق بعد انسحابها فكيف لها ان تقف الى جانب الكيان الصهيوني، حيث تخشى امريكا ان تدخل الى منطقة يكون لها العداء على مستوى الشعوب، حيث لا يمكن الرهان على التحالفات والتطبيع مع الانظمة السياسية لان بالنتيجة عندما تتحرك الغرائز سواء العقائدية او القومية او العصبية هناك تراكمات من العداء تجاه الادارة الامريكية وتاريخها الاسود في المنطقة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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