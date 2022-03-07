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زلنسكي: سنصر على مواصلة المفاوضات مع روسيا حتى إيجاد طريق نحو السلام

زلنسكي: سنصر على مواصلة المفاوضات مع روسيا حتى إيجاد طريق نحو السلام
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده "ستصر" على مواصلة المفاوضات مع روسيا حتى التمكن من إيجاد طريق يقود إلى السلام.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي، في خطاب مصور نشره مساء الاثنين عبر "تيليغرام": "جرت اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات، أود أن يكون بإمكاني وصفها بالثالثة والأخيرة، لكننا واقعيون. لهذا السبب نحن سنواصل التحدث وسنصر على المفاوضات حتى نتمكن من القول لشعبنا – هذه هي الطريقة التي سنصل عبرها إلى السلام".

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بفشل عمل الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من العاصمة الأوكرانية.

وظهر زيلينسكي في الفيديو وهو يتجول، حسب قوله، داخل مكتبه الرئاسي في كييف، عارضا مشاهد للشوارع في خارج المقر وقت المساء.

واستضافت منطقة بيلوفيجسكايا بوشا في بيلاروس، الاثنين، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول سبل تسوية التوتر بين البلدين في ظل العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها الحكومة الروسية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير.

وذكر رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر، معربا عن أمله في أن يتم بدء عمل الممرات الإنسانية اعتبارا من الثلاثاء.

من جانبه، قال عضو وفد كييف، مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، إنه تم تحقيق "تقدم إيجابي طفيف" في الجولة الثالثة من العملية التفاوضية يخص لوجيستية الممرات الإنسانية لكن دون نتائج تذكر ضمن "المسار السياسي المحوري".

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