مسقط تستضيف مباحثات ايرانية عمانية حول الامن البحري

العالم - ايران

ترأس الجانب الإيراني نائب قائد حرس الحدود بقوى الامن الداخلي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد حسن كاركر فيما ترأس جانب سلطنة عمان العميد ركن مهندس علي بن سيف المقبالي قائد شرطة خفر السواحل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أسس التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الأمنية البحرية.

وتنظم القوات البحرية وقوات الشرطة وخفر السواحل الايرانية والعمانية سنويا مناورات بحرية عسكرية مشتركة لتوفير امن الحدود البحرية.

وفي العام 2019 وإثر زيارة وفد عسكري ايراني الى مسقط وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بينهما.