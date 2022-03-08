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في إطار أعمال مؤتمر بغداد للمياه.. 

سوريا تطلع على التجربة العراقية في مجال الري

سوريا تطلع على التجربة العراقية في مجال الري
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

في إطار مشاركة سوريا في أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه اطلع وزير الموارد المائية تمام رعد رئيس الوفد السوري للمؤتمر على التجربة العراقية في مجال الري.

العالم-العراق

وأكد الوزير رعد خلال جولة اطلاعية على سدة الهندية العراقية التاريخية برفقة وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني وعدد من الوفود المشاركة في المؤتمر ضرورة تعزيز التعاون بين سورية والعراق في مجال الري والمياه لبلورة مواقف ورؤى موحدة بهدف الحصول على الحقوق المائية.

ونوه الوزير رعد بتجربة الري العراقية ومشاريعها المستقبلية من خلال تحويل المشاريع الإروائية من الري المفتوح إلى الري المغلق.

من جانبه أوضح الوزير العراقي أن زيارة سدة الهندية تأتي بهدف الاطلاع على تاريخ الري في العراق مؤكداً أن سدة الهندية التي أُقيمت في سنة 1913 تعكس تاريخ العراق في مجال الإرواء وتنظيم توزيعات المياه في ذلك الوقت.

وأشار الحمداني إلى تمكن حكومة بلاده من إدراج سدة الهندية القديمة في محافظة بابل ونواعير هيت في محافظة الأنبار على لائحة التراث العالمي للري.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد السبت الماضي أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه تحت شعار المياه والتغيرات المناخية بمشاركة وفد من سوريا ووفود من عدة دول ومنظمات عربية وأجنبية.

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