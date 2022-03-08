الاحتلال الاسرائيلي يفجر ويهدم منزلي أسيرين في "السيلة الحارثية" بالضفة

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، ترافقها نحو 150 آلية بينها جرافات ثقيلة، اقتحمت بعد منتصف ليل الثلاثاء، بلدة السيلة الحارثية، وداهمت منازل الأسرى محمد وغيث وعمر جردات، الذين تتهمهم بالمشاركة في قتل مستوطن، في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأضافت، أن "قوات الاحتلال عمدت إلى زراعة المتفجرات في منزل الأسير محمد جردات، قبل أن تقدم على تفجيره، بالتزامن مع هدم قوة إسرائيلية أخرى، لشقة الأسير غيث جرادات".

واندلعت على إثرها، مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات الاختناق.

وأخطرت سلطات الاحتلال في 20 كانون أول/ديسمبر الماضي، أربع عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط خمسة من أفرادها في مقتل مستوطن إسرائيلي.

والإخطارات بالهدم شملت منازل المعتقلين الشقيقين عمر وغيث جرادات، ومحمد جرادات، وإبراهيم طحاينة، بالإضافة إلى منزل محمود جرادات، الذي تم هدمه منتصف شباط/فبراير الماضي.

ويتهم جيش الاحتلال الخمسة، بتنفيذ هجوم بإطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة شمال غربي نابلس (شمال)، في 16 كانون أول/ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين.