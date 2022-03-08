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زيلينسكي يعلن إمكانية مناقشة قضية القرم مع روسيا

زيلينسكي يعلن إمكانية مناقشة قضية القرم مع روسيا
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على إمكانية مناقشة الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دونباس.

العالم-روسيا

ففي مقابلة مع قناة ABC الأمريكية حول إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دونباس، أجاب زيلينسكي قائلا :" يمكننا مناقشة هذا وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش الناس هناك".

هذا وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية العسكرية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف الشروط الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "قيل لهم (الأوكرانيون) إن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة".

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى "أي تكتل".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

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