الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

منح خدمات مصرفية عبر الانترنت للسياح الوافدين الى ايران

منح خدمات مصرفية عبر الانترنت للسياح الوافدين الى ايران
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مصرف " رفاه كاركران" الايراني عن ابرام مذكرة تعاون رباعية، لتزويد السياح الوافدين الى البلاد بالخدمات المصرفية عبر شريحة الهاتف.

العالم - ايران

وأوضحت ادارة العلاقات العامة للبنك في بيان اليوم الثلاثاء، أن بموجب مذكرة التعاون الرباعية سيتم انشاء منظومة الكترونية، يُتاح في اطارها امكانية حصول السياح على شريحة هاتف للوصول لشبكة الانترنت وبالتالي الخدمات المصرفية.

وأشار البنك أن من المشاكل التي تصادف السواح عند زيارة البلاد، الافتقار لآلية الاتصال والخدمات المصرفية، ولذلك وعبر مبادرة من ادارة الشؤون الدولية بوزارة العمل ومصرف " رفاه كارکران" وشركة " رايتل" للاتصالات ووزارة السياحة، سيتم معالجة هذه المسئلة.

وأضاف أن المذكرة تم ابرامها بين شركة رايتل التي ستهدي بدورها الشريحة للسياح، ومصرف " رفاه" الجهة المقدمة للخدمات المصرفية فضلا عن وزارة السياحة والتراث، وادارة الشؤون الدولية بوزارة العمل والرفاه الاجتماعي، بصفتهما مسؤولتان عن تحفيز العملية السياحية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

وزير الداخلية : التطوير السياحي سيفشل الشائعات السلبية ضد ايران

مدراء اكثر من 60 شركة سياحية عراقية يتفقدون مستشفى 'رضوي' في مشهد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تؤكد استمرار التمييز ضد الشيعة في البحرين

هل أحكم بوتين خطته جيداً.. ماذا عن منافسه الآخر؟

كتيبة جنين: إذا ظن العدو أنه سيثني عزيمتنا من خلال هدم منازل مجاهدينا فهو في أشد الوهم

طيران الجيش العراقي يقتل إرهابيين اثنين في سامراء

شاهد بالفيديو.. وقف اطلاق النار وبدءاجلاءالمدنيين من المدن الأوكرانية

اجواء عيد النوروز في مدينة مشهد المقدسة