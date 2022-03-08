منح خدمات مصرفية عبر الانترنت للسياح الوافدين الى ايران

العالم - ايران

وأوضحت ادارة العلاقات العامة للبنك في بيان اليوم الثلاثاء، أن بموجب مذكرة التعاون الرباعية سيتم انشاء منظومة الكترونية، يُتاح في اطارها امكانية حصول السياح على شريحة هاتف للوصول لشبكة الانترنت وبالتالي الخدمات المصرفية.

وأشار البنك أن من المشاكل التي تصادف السواح عند زيارة البلاد، الافتقار لآلية الاتصال والخدمات المصرفية، ولذلك وعبر مبادرة من ادارة الشؤون الدولية بوزارة العمل ومصرف " رفاه كارکران" وشركة " رايتل" للاتصالات ووزارة السياحة، سيتم معالجة هذه المسئلة.

وأضاف أن المذكرة تم ابرامها بين شركة رايتل التي ستهدي بدورها الشريحة للسياح، ومصرف " رفاه" الجهة المقدمة للخدمات المصرفية فضلا عن وزارة السياحة والتراث، وادارة الشؤون الدولية بوزارة العمل والرفاه الاجتماعي، بصفتهما مسؤولتان عن تحفيز العملية السياحية.