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اللواء سلامي: ایران اول بلد اسلامي يطلق قمرا صناعيا الى الفضاء

اللواء سلامي: ایران اول بلد اسلامي يطلق قمرا صناعيا الى الفضاء
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الاطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الاعداء.

العالم - ايران

وفي مراسم حفل إطلاق قمر نور "2" قال قائد حرس الثورة الاسلامية ان إيران هي الدولة الإسلامية الأولى التي تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء، وهذا الحدث المهم والإنجاز ليس مجرد عمل تقني ، بل تجاوز الإرادات التي أرادت حبسنا في الأرض.

وتابع قائلا : إنه إنجاز عظيم أن نضع أعيننا في السماء مرة أخرى وننظر إلى الأرض من الفضاء.

واضاف : تمكنا اليوم من هزيمة العدو واكتساب هذه التقنيات المتطورة والمعرفة الجديدة وتحويلها إلى منتج ناجح.

واعرب عن آمله أن يتم تنفيذ سلسلة عمليات الإطلاق التي تم التخطيط ضمن استراتيجية البلاد للتواجد في الفضاء، وان يتم تنفيذ جميع الاطلاقات في الوقت المناسب بنجاح مثل هذا الإطلاق .

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