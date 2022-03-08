موسكو: التخلي عن "نورد ستريم 2" سبب ارتفاع أسعار الغاز بالسوق الأوروبية

العالم - روسيا
وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نقلًا عن السناتور الاميركي كريس كونز، أن البيت الأبيض سيعلن عن حظر شراء النفط الروسي، مساء اليوم، ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.
وفي 22 شباط الماضي، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن تعليق مشروع "نورد ستريم 2" على ضوء الإعتراف الروسي باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.
والجدير بالذكر، أن "نورد ستريم 2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا. ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الإقتصادية الإستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.