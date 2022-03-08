موسكو: التخلي عن "نورد ستريم 2" سبب ارتفاع أسعار الغاز بالسوق الأوروبية

العالم - روسيا

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نقلًا عن السناتور الاميركي كريس كونز، أن ​البيت الأبيض​ سيعلن عن حظر شراء النفط الروسي، مساء اليوم، ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.

وفي 22 شباط الماضي، أعلن ​المستشار الألماني​، ​أولاف شولتز​، عن تعليق مشروع "​نورد ستريم 2​" على ضوء الإعتراف الروسي باستقلال ​لوغانسك ودونيتسك​ عن أوكرانيا.

والجدير بالذكر، أن "نورد ستريم 2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي ​غاز طبيعي​ يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ​​ألمانيا​​. ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الإقتصادية الإستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا و​الدنمارك​ و​فنلندا​ و​السويد​ و​​روسيا​​.