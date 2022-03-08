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موقع صهيوني: لقاء "سري" بين الشيخ ومسؤولين صهاينة

موقع صهيوني: لقاء
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشف موقع صهيوني، اليوم الثلاثاء، عن عقد لقاء وصفه بـ"السري" في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بين عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ومسؤوليْن إسرائيلييْن.

العالم - فلسطين

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، أن اللقاء عقد بمشاركة رئيسة مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، معيان إسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غسان عليان.

وذكر أن المسؤوليْن الإسرائيلييْن حاولا التوصل مع الشيخ، الذي يرأس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية (الجهة المسؤول على التنسيق مع الاحتلال)، إلى تفاهمات أولية حول "حزمة تسهيلات" محتملة قد يقرها الاحتلال، لمصلحة السلطة، في إطار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة.

وأضاف الموقع العبري أن "التسهيلات" التي ناقشها الاجتماع السري بين الشيخ والإسرائيليين، قد تقَر قبل حلول شهر رمضان، بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

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