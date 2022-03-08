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بالفيديو.. رسائل المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي

بالفيديو.. رسائل المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

قطاع غزة (العالم) ‏08‏/03‏/2022- نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمشاركة كافة الأطر والمؤسسات النسوية مسيرة في غزة دعت فيها نساء فلسطين الى ضرورة رفع الاضطهاد والظلم الذي يمارسه الاحتلال بحقهن منذ اربعة وسبعين عاما كما نظمت حركة الجهاد الاسلامي مهرجانا كرمت فيه النساء المناضلات وشددت على ان المرأة هي عنوان صمود هذه المرحلة.

العالم - خاص بالعالم

يقال انها نصف المجتمع، ولكنها في فلسطين كل المجتمع.. ولهذا نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في ذكرى يوم المرأة العالمي مسيرة مركزية امام مقر الصليب الاحمر لاستنكار الظلم والتمييز العنصري ضد المرأة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته.

وقالت القيادية في الجبهة الشعبية مريم ابو دقة لقناة العالم: لم نأت لنحتفل بـ 8 آذار، نحن اتينا لنذكر العالم ان لنا رسالة وهي اننا آخر شعب في العالم تحت الاحتلال الفاشي المجرم الاجلائي العنصري.. يكفي انحياز والكيل بعشرين مكيال، رأينا 5 ايام في اوكرانيا العالم قام ولم يقعد ونحن منذ 74 عاما شعبنا يتعرض للقتل والمجازر والقدس ومقدساتنا تنتهك والعالم يتفرج.

فيما قالت القيادية في حركة فتح نهى البحيصي لقناة العالم: نحن لن نستكين ولن نهدأ إلا عندما ندحر هذا الاحتلال وان يرفرف علمنا بإذن الله فوق مآذن وكنائس القدس.

حركة الجهاد الاسلامي ايضا نظمت مهرجانا احيت خلاله نضالات المرأة الفلسطينية وأكدت على انها ستظل صمام امان القضية والمقاومة.

اذا الثامن من اذار هو فرصة للمرأة الفلسطينية لكي تنتفض مشاعرها وتصل الى مسامع العالم عله يسمع أو يعقل.

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