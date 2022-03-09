طهران تؤكد حتمية الرد على جرائم كيان الفصل العنصري

العالم - ايران

واثر العدوان الصاروخي الذي شنه الكيان الصهيوني أمس الثلاثاء على أطراف دمشق، والذي أسفر عن استشهاد عنصرين من المدافعين عن المقدسات، أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، عن تعازيه لأسر الشهيدين ورفاقهما في حرس الثورة الاسلامية، مستنكرا بشدة الاعمال الإجرامية للكيان الصهيوني والنابعة من نزعة العدوان والاحتلال والاغتيال .

واكد المتحدث باسم الخارجية حتمية الرد على هذه الوقاحة وعمليات ماكنة اعتيال الكيان الصهيوني القاتل للاطقال معتبرا ان اخضاع كيان الفصل العنصري هذا لدفع ثمن جرائمه اللإانسانية هو أحد الأهداف الرئيسية لمحور المقاومة في المنطقة .