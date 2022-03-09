60 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية

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وذكر بيان للسفارة أن "سفير جمهورية العراق لدى إيران نصیر عبد الحسین والملحق الثقافي العراقي أمجد المظفر، التقيا برئيس جامعة (بيام نور) الإيرانية بالوكالة (إبراهیم تقي زاده)، حيث أكد الأخير خلال الاجتماع عن استعداد الجامعة لتقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلاب العراقيين".

وأكد السفير العراقي، أن "العراق يسعى الى تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية وسيكون لتطوير التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين تأثيره الكبير في تحقيق رفع مستوى التعامل بين البلدين الجارين".

وأضاف أن "الجمهورية الاسلامية تعتبر من الدول المناسبة للطلبة العراقيين وذلك لقرب المسافة بين البلدين والامكانيات التي لديها"، مشيرا إلى أن "تواجد 60 ألف طالب في إيران، وهو ما يساوي مجموع جميع الطلبة العراقيين في باقي الدول يدل على رغبة الطلاب في الدراسة في هذا البلد".

وشدد مستشار ومدير الملحقية الثقافية في سفارة جمهورية العراق في إيران امجد المظفر، على "أهمية رفع مستوى التعاون بين الجامعات الإيرانية الرصينة ووزارة التعليم العالي العراقية بما يخدم مصالح البلدين"، داعيا الى "تبادل الخبرات العلمية بين الهيئات التدريسية وإقامة الدورات التعليمية لأساتذة الجامعات و الطلبة العراقيين".

ولفت إلى أن "التعاون بين الطلبة والأساتذة بين الدولتين الجارتين سيكون له التأثير على الواقع التعليمي ومستويات التبادل الثقافي بين البلدين".

بدوره أوضح تقي زاده أن "الطلاب العراقيين يعدون من بين أفضل الطلاب الأجانب في إيران وجامعة -بيام نور- مستعدة لتقديم الخدمات الدراسية والبحثية والعلمية لهؤلاء الطلبة"، مشيرا إلى أن "جامعات إيران تسعى لتقديم الأفضل للطلبة الدارسين وفتح آفاق التعاون الثنائي بين المؤسسات التعليمية بين البلدين".

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس جامعة (بيام نور) بالوكالة (ابراهیم تقي زاده) أن "الطفرات العلمية هي نتاج التلاحم العلمي بين الجامعات، وإيران تعلن عن استعدادها لرفع مستوى التعاون الجامعي الى مراحل أكثر تقدما".