طاجيكستان ترغب في استيراد المشتقات البترولية من إيران

العالم - ايران

والتقى المتحدث باسم وزارة الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان "جمشيد سعد الله اوف" ووزير الطاقة الاطاجيكي "دلير جمعة" خلال زيارتهما لطهران التي جرت قبل اسبوع، وزير الطاقة الايراني و عدد من المسؤولين الايرانيين ناقشا معهم استيراد المشتقات البترولية من ايران.

وشدد وزير الطاقة الإيراني "علي محرابيان" خلال الاجتماع مع دلير جمعة على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي.

وأضاف محرابيان، تشير الإحصاءات حول الصادرات الإيرانية إلى طاجيكستان خلال العام الجاري الى نمو حجم الصادرات اليها.

وفي إشارة إلى التعاون الإيجابي بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتجارية اكد محرابيان على استخدام الامكانيات التي يمتلكها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه أشار جمعة إلى احتياطيات بلاده الوفيرة من المياه، مضيفا يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء، وهذا يمكن أن يخلق فرصًا للتعاون بين البلدين.

وفي إشارة إلى مشروع محطة الطاقة الكهرومائية المشتركة بين البلدين، قال: هذا هو رابع وأكبر مشروع في طاجيكستان قيد التنفيذ حاليًا، وعبرت طاجيكستان عن ارتياحها لتنفيذ هذا المشروع بمشاركة المهندسين والشركات إلايرانية.

وأعلن رغبة بلاده واهتمامها بالافادة من الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية في السنوات المقبلة.