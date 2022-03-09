'شاهد' تدعو 'أونروا' للتعاطي بعدالة مع أزمات اللاجئين الفلسطينيين

العالم ـ فلسطين

وقالت شاهد" في بيان، اليوم الأربعاء، إنه في ظل الواقع المتردي عالمياً وتفاقم الأزمات.. نجد هناك معايير مزدوجة في التعاطي مع أزمات اللجوء، ففي حين حشد المجتمع الدولي كل إمكاناته لدعم قضية اللجوء الاوكراني الطارئة، وهي قضية إنسانية من دون شك، نجد غياب غير مبرر لدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين المزمنة".

وطالبت المؤسسة الحقوقية بإطلاق نداء طوارئ مستعجل لتوفير الإغاثة الطارئة لعموم اللاجئين.

ودعت إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من اللاجئين وزيادة المبالغ المالية المقدمة، ووضع خطط طوارئ متدرجة لسرعة تنفيذها وقت الضرورة والتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجههم.

وبينت "شاهد" أن الأزمة العالمية زادت وضع اللاجئين سوءاً وهم يعانون أصلاً من ظروف معيشية بائسة تفاقمت أكثر بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا سيما بعد 17 تشرين أول 2019.

ويعيش في لبنان 250 ألف لاجئ فلسطيني في 12 عشر مخيما فضلا عن عشرات التجمعات، ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم قرابة 5.6 مليون لاجئ.