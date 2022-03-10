واشنطن تحظر فعليا لحرب بيولوجية في الأراضي الأوروبية + فيديو

العالم – الأزمة الأوكرانية

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وبشأن العثور على مختبرات تصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بدعم أميركي لفتت د.هدى رزق إلى أن هذه القضية تعد مهمة جدا بالنسبة إلى أوروبا حيث أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول التوصل إلى هكذا أسلحة في بلدان أوروبا.

وأشارت أن أميركا تقوم بذلك في دول أوروبا الشرقية وليس فقط أوكرانيا وحسب بل هناك أيضا قزاقستان وغيرها من البلدان التي كانت سابقا مع الاتحاد السوفياتي، وقالت إن: هذا يعني هجوم غير مباشر أو بالأحرى مباشر على روسيا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأميركية صمتت عن هذا الموضوع فيما طلبت الصين من أميركا الكشف عن البرنامج لأنه خطر جدا كما طالب الروس الأميركان بإعطاء شيفرة هذه الأسلحة البيولوجية لأنها وحدها من يستطيع تفكيكها، وقالت إن هذا يعني أن واشنطن تحظر فعليا لحرب بيولوجية.

ونوهت أن هذه القضية تضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قفص اتهام، إذ أنهم كانوا يعدون لحرب مختلفة، وأضافت أن أميركا لم تتنصل عن تسليح أوكرانيا، فهي سلحت ودربت الأوكرانيين ولديها مرتزقة بالداخل الأوكراني للتدريب.

وأشارت هدى رزق إلى أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الباردة أن تتخلى عن اللأسلحة النووية لكن في المقابل هي تعد هذه الأسلحة البايولوجية خارج حدود الولايات المتحدة والآن في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، وقالت: هذا يعني أن الولايات المتحدة تحاول تطويق روسيا بهذه الأسلحة، وأنها لا تزال تنظر إلى روسيا بأنها عدو كما كانت تنظر إليها في فترة الحرب الباردة.

وخلصت إلى القول إن الناتو لا يريد أن يتدخل في هذه الحرب، وإن الناتو والولايات المتحدة يحاربان روسيا بالأوكرانيين.. وإذا ما تدخل الناتو سوف تكون هناك حرب كبيرة أو حرب عالمية ثالثة.

وقالت إن واشنطن ترى الآن أن موسكو جدية في أن تكون أوكرانيا محايدة، وجدية في الدفاع عن أمنها القومي.

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