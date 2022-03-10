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قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء مجلس خبراء القيادة

قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء مجلس خبراء القيادة
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الخميس، رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة وذلك في ختام الجلسة الرسمية التاسعة لمجلس الخبراء القيادة (الدورة الخامسة)

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

يتبع ..

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