أرقام وبيانات.. العقوبات الغربية نعمة وليست نقمة على الروس + فيديو

العالم – الأزمة الأوكرانية

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" نوه د.محمد حيدر أن الآلة الإعلامية والبروباغاندا الأميركية والأوروبية تحاول شيطنة روسيا، وهذا ما يلقى أصداءا واسعة لدى الغرب لأنهم لا يريدون أن يصدقوا حقائق أخرى.

وفيما لفت إلى أن الاسلحة البايولوجية ليست أصلا جديدة على النظام الأميركي أو كل الآلة الغربية قال إن: هناك اعتراف في الأمم المتحدة والأميركان، وهم قلقون جدا من اكتشاف الأمر و إن وضع الروس أيديهم على هذه الأسلحة والمختبرات.

وأضاف أن: المسألة أصبحت مؤكدة، وباتت بيد السلطات الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة والوكالات الدولية التي لها علاقة بالصحة والاختبارات لكشف خداع الأميركيين والغرب.

وفي مسألة العقوبات لفت د.محمد حيدر إلى أن العقوبات إنما هي نعمة وليست نقمة على الروس، وأشار إلى أن قيام الولايات المتحدة والرئيس بايدن في الأيام الماضية بتصريحات أنه يريد حجب الصادرات الروسية الفصلية إلى الولايات، مؤكدا أن ذلك إنما هو إجراء فاشل، ومن خلال بيانات أشار د.محمد حيدر إلى أنه و منذ 22 فبراير كانت عائدات روسيا من تصدير النفط يوميا 4.8 مليار دولار فيما صعدت إلى حوالي 7 مليارات في 8 مارس.. كما أن تقريرات وكالة الطاقة الدولية تقول إن روسيا هي أكبر منتج ومصدر نفط للعالم.

ونوه إلى أن: النقطة المهمة في العقوبات هي أن الولايات المتحدة تحاول من خلالها أن توتر سوق النفط في العالم، وهذا سوف يجعلها تستفيد.. كما استفادت روسيا من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته.

وأشار إلى أن: "رفع أسعار النفط تستفيد منه أميركا بعدة أوجه ،الأول أن سعر نفطها يرتفع، ثانيا كل البلدان المصدرة للنفط التي تحتفظ بأموالها سوف ترتفع نسبية ودائعها في الولايات المتحدة وخاصة ودائع دول الخليج."

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