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قائد الثورة الاسلامية: الحكم في الاسلام يختلف جذريا عن نظام الحكم في العالم

قائد الثورة الاسلامية: الحكم في الاسلام يختلف جذريا عن نظام الحكم في العالم
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ان نظام الحكم وفقا للمنطق الاسلامي يختلف تماما عن شكل ونظام الحكم في العالم ولايشبه السلطنة او رئاسة الجمهورية بل ان الحكم في المنطق الاسلامي يعتمد على المبادئ المعنوية.

العالم - ايران

يتبع ..

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