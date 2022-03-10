دلالات الإعتداء على المحتفلين بالمبعث النبوي الشريف بالقدس المحتلة

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضه الى ان القمع الذي مورس من قبل شرطة كيان الاحتلال الاسرائيلية، ومحاولة الترويج له على أن له علاقة بالتطرف، هو محاولة من أجل طمس المعالم الاسلامية للمدينة ومحاصرة الفلسطيني في التعبير عن انتمائه الديني.

وبين عواضه أن القمع الممارس والعدد الكبير من الشرطة الذين تواجوا في المكان في باب العمود الذي هو أحد النقاط الاساسية المهمة جدا في الوصول الى المسجد الأقصى.

وشدد عواضه على ان هذا القمع الكبير الممارس الذي أدى الى اصابة العديد من الفلسطينيين يقصد منه ترويع الفلسطينيين وخاصة الاطفال.

ويلقي برنامج "غياهب الكيان" الضوء على إقدام شرطة الاحتلال الصهيونية على الاعتداء على محتفلين فلسطينيين بذكرى الاسراء والمعراج في القدس المحتلة، حيث أصابت طفلة فلسطينية،

وسلط البرنامج الضوء على مسلسل الاعتداءات الصهيونية والتي تطال ابناء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة اقدم جنود الاحتلال على الاعتداء على شاب فلسطيني معوق في الشارع بدون مبرر.

ويتناول البرنامج قصة اعتقال عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في التظاهرات التي انطلقت في الاراضي المحتلة عام 1948 نصرة للقدس خلال معركة سيف القدس بين الفلسطينيين والاحتلال.

كما يناقش البرنامج موضوع الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في الكيان لا تتوقف، بل تأخذ اشكالا مختلفة ومنها الاعتداء المباشر على سائقي الحافلات العمومية العائدة للفلسطينيين من قبل ركاب اسرائيليين.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان"، المعارك بين عصابات الجريمة المنظمة الصهيونية في كيان الاحتلال لا تتوقف حيث تشهد الاحياء في المدن المحتلة انفجارات متكررة في اطار التصفيات الجارية بين هذه العصابات.

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