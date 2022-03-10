العالم – من إيران

وهذا هو ثاني قمر صناعي لقوات حرس الثورة الإسلامية الذي يوضع في مدار الأرض. نجاح تحقق في ظل ظروف حساسة تشهدها المنطقة والعالم وحدث لاقى أصداء وردود أفعال عديدة. تفضلوا بالإنضمام إلينا هذه الليلة لتسليط مزيد من الضوء على أبعاد هذا الموضوع في برنامج من إيران

أفادت وكالة رويترز في مقال إن وضع القمر الصناعي الثاني في الفضاء يعد تقدماً كبيراً على الصعيد العسكري لإيران ويثير مخاوف بشأن برامج إيران النووية والصاروخية.

وأشار هذا المقال أيضًا إلى أن العديد من معاهد البحوث ووكالات الفضاء الإيرانية تخضع لحظر أميركي، وأن هذه النجاحات قد تحققت على رغم من إجراءات المفروضة على طهران.

وننتقل إلى موقع تايمز أوف إسرائيل الذي سعى في مقال أيضًا إلى الإيحاء بأن برنامج إيران الفضائي وعلومه التطبيقية تمثل تهديداً للمحادثات النووية. وحاول القول بأن إيران تتعرض لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق.

يأتي هذا على الرغم من أن إيران صرحت مرارًا وتكرارًا أن برنامجها الفضائي والصاروخي غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال وأنها ترفض تحديد مهلة وموعد نهائي في مفاوضات رفع الحظر.

إلى ذلك ذكرت قناة فرانس24 في مقال مشابه أن الولايات المتحدة أعربت مرارا عن قلقها إزاء عمليات الإطلاق هذه التي يمكن أن تعزز تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية. في حين تصر إيران على أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وإن عمليات إطلاق أقمارها الصناعية وصواريخها تأتي في سياق تحقيق أغراض مدنية أو دفاعية فقط.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

-السيد حسين دليريان الخبير في قضايا الصواریخ والأقمار الصناعية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...