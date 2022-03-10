نائب الرئيس الأمريكي السابق يقتحم المسجد الإبراهيمي

العالم ـ فلسطين

وقالت المصادر، إن بينس المعروف بتأييده الشديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعها الاستيطانية اقتحم المسجد بحضور عدد من قادة المستوطنين الذين أجروا جولة له في المكان.



ووصل بينس إلى فلسطين المحتلة، قبل أيام، والتقى مع عدد من مسؤولي دولة الاحتلال بينهم الرئيس هرتسوغ ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، وأكد خلال الاجتماعات على دعمه المطلق لـ"إسرائيل"، كما زار حائط البراق في القدس المحتلة الذي يسيطر عليه المستوطنون وأدى فيه صلوات تلمودية.

والتقى بينس خلال زيارته أيضاً ميريام أديلسون، زوجة الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي يعرف بـ"صانع ترامب"، وسط توقعات أن يترشح بينس للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في عام 2024.