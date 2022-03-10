الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب الرئيس الأمريكي السابق يقتحم المسجد الإبراهيمي

نائب الرئيس الأمريكي السابق يقتحم المسجد الإبراهيمي
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر محلية، أن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل، بحماية من قوات الاحتلال.

العالم ـ فلسطين

وقالت المصادر، إن بينس المعروف بتأييده الشديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعها الاستيطانية اقتحم المسجد بحضور عدد من قادة المستوطنين الذين أجروا جولة له في المكان.

ووصل بينس إلى فلسطين المحتلة، قبل أيام، والتقى مع عدد من مسؤولي دولة الاحتلال بينهم الرئيس هرتسوغ ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، وأكد خلال الاجتماعات على دعمه المطلق لـ"إسرائيل"، كما زار حائط البراق في القدس المحتلة الذي يسيطر عليه المستوطنون وأدى فيه صلوات تلمودية.

والتقى بينس خلال زيارته أيضاً ميريام أديلسون، زوجة الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي يعرف بـ"صانع ترامب"، وسط توقعات أن يترشح بينس للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في عام 2024.

روابط ذات صلة

الحرم الإبراهيمي.. مجزرة التهويد مستمرة

شاهد..28 عاما على مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف

حزب لبناني : صراعنا مع العدو الصهيوني لن ينتهي إلا بزوال كيانه الاغتصابي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسط رفض شعبي.. شاهد..تسارع هرولة نظام البحرين نحو مستنقع التطبيع

جبهة النضال الشعبي تدين بيان وزراء الخارجية العرب اتجاه ايران

اكتشاف علاقة بين القهوة وصحة الكلى

بعد 107 اعوام.. العثور على سفينة غرقت في القطب الجنوبي

حقائق صادمة: الإمارات تصنف كبلد مغلق الحريات

رئيسي: بيان الخطوة الثانية للثورة وثيقة استراتيجية وافق لمستقبل الاجيال القادمة