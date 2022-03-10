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هذه أبرز القضايا التي شدد عليها بوتين في اجتماع بأعضاء حكومته

هذه أبرز القضايا التي شدد عليها بوتين في اجتماع بأعضاء حكومته
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن أسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديريهم للمواقف.

العالم-روسيا

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة إن "روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة".

وأضاف: "أما بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا واقتصادنا، فنحن ندرك جيدا أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمتهم وارتداء ملابس أكثر دفئا، وبشكل عام، العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم".

وشدد بوتين على أن "كل هذا يبدو غريبا للغاية، خاصة وأننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال إمدادات الطاقة.. لا يرتبط ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط من روسيا، فهم يخدعون مواطنيهم".

وتابع: "اليوم سنتحدث عن مجموعة من الإجراءات لتقليل عواقب العقوبات على الاقتصاد الروسي، على مواطني بلدنا.. نحن على اتصال معكم حول هذه القضايا بشكل شبه يومي، فقط الآن ناقشنا بعض القضايا مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين".

من جهته، قال ميشوستين إن "الحكومة الروسية تقترح إدخال إدارة خارجية في الشركات، في حال أغلق المالكون الأجانب الإنتاج بشكل غير معقول"، مشيرا إلى أنه "في هذه الحالة تقترح الحكومة إنشاء إدارة خارجية ستحدد مصير الشركة في المستقبل".

وتابع: "ستكون المهمة الرئيسية في هذه الحالة هي الحفاظ على الوظائف في وقت تعلن فيه معظم الشركات تعليقا مؤقتا مع الحفاظ على الوظائف والأجور".

وأكد رئيس الوزراء الروسي: "سنراقب هذا الوضع بدقة".

وأمر بوتين بـ"وضع آليات إضافية لضمان استدامة الميزانيات الإقليمية"، معطيا التعليمات ذات الصلة خلال الاجتماع.

وخاطب الرئيس الروسي وزير المالية أنطون سيلوانوف: "أود أن أطلب منكم مرة أخرى إلقاء نظرة فاحصة على الآليات الممكنة لضمان استقرار الميزانيات الإقليمية".

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