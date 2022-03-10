الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نقلا عن مصادر..

شهداء وجرحى من القوات الرديفة للجيش السوري شرقي حمص

شهداء وجرحى من القوات الرديفة للجيش السوري شرقي حمص
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل اعلامية باستشهد خمسة عناصر وأصيب عدد آخر من القوات الرديفة للجيش السوري، اليوم الخميس، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابي شرقي حمص.

العالم - سوريا

وقالت وكالة (RT) الروسية، إن خمسة عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري، استشهدوا وأصيب عدد آخر إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابي في منطقة جبل العمور شرقي حمص.

وفي سياق منفصل أصيب أمس الاربعاء مدني سوري من جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة جب القبة بمدينة حلب.

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب "أن انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة جب القبة بالمدينة تسبب بإصابة شاب بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج".

روابط ذات صلة

سوريا.. إصابة شاب بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بحلب

انفجار لغم من مخلفات "داعش" يودي بحياة 3 سوريين بريف حماة

استشهاد طفلين وإصابة شاب بانفجار لغم في دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: رقم قياسي لحجم الكذب والنفاق والتضليل ومعاقبة روسيا

قرار قضائي بمنع سفر 5 من رؤساء مجالس مصارف لبنانية

قاليباف: جريمة الصهاينة لن تمر دون رد

أعضاء كتلة مجلس الشورى بصنعاء يؤكدون دعم حملة 'إعصار اليمن'

شاهد..صناعة الفخار الليبي ومعاناة صناعه

دلالات الإعتداء على المحتفلين بالمبعث النبوي الشريف بالقدس المحتلة