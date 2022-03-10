شهداء وجرحى من القوات الرديفة للجيش السوري شرقي حمص

العالم - سوريا

وقالت وكالة (RT) الروسية، إن خمسة عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري، استشهدوا وأصيب عدد آخر إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابي في منطقة جبل العمور شرقي حمص.

وفي سياق منفصل أصيب أمس الاربعاء مدني سوري من جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة جب القبة بمدينة حلب.

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب "أن انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة جب القبة بالمدينة تسبب بإصابة شاب بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج".