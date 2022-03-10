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ايران ستصنع اول ناقلة نفط مزدوجة الوقود بسعة 113 الف طن

ايران ستصنع اول ناقلة نفط مزدوجة الوقود بسعة 113 الف طن
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية بانه سيتم الاتفاق قريبا مع مجمع صناعة السفن والصناعات البحرية الايرانية (ايزوايكو) في بندرعباس لصناعة اول ناقلة نفط "افرامكس" في سياق دعم البرنامج الجديد للشركة في دعم الانتاج الداخلي.

العالم- ايران

وقال حسين شيوا في تصريح له اليوم الخميس: انه وفي سياق تاكيدات سماحة قائد الثورة ودعم الانتاج الداخلي وفي عام "الانتاج والدعم وازالة العقبات" سيتم قريبا ابرام اتفاق مع مجمع صناعة ناقلات النفط والصناعات البحرية الايرانية (ايزوايكو) في بندرعباس لصناعة ناقلة نفط "افرامكس".

واشار الى ان ناقلة النفط هذه ستسع 113 الف طن واضاف: ان ناقلة النفط هذه ستكون اول ناقلة نفط مزدوجة الوقود محلية الصنع حيث تعمل بوقود "LNG " والمازوت المحتوي نسبة ضئيلة من الكبريت (اقل من 0.5 بالمائة).

واوضح بان ناقلة النفط "افرامكس" هذه ملائمة للبيئة ويتم تصميمها وصنعها وفق احدث معايير المنظمة الدولية للملاحة البحرية (IMO) .

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