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سوريا.. إصابات جراء انفجار بالمحطة الحرارية في بانياس

سوريا.. إصابات جراء انفجار بالمحطة الحرارية في بانياس
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصيب مدير المحطة الحرارية في بانياس في سوريا، عيسى حنا الصواف، والعامل حسين بدره، نتيجة انفجار مسخن الهواء للمجموعة الأولى ضمن المحطة.

العالم - سوريا

وقال مدير المحطة المهندس صواف لـ “أثر”: “أثناء قيامنا بعمل فني في المجموعة الأولى للمحطة مساء أمس، حدث انفجار في مسخن الهواء بسبب انفلات مياه حارة مع بقايا هباب فحم، ما أدى إلى أذية بسيطة جداً في عيوني وإصابة العامل حسين بدره”.

بدوره، أكد مدير مستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس الدكتور عماد بشور وصول مدير المحطة الحرارية في بانياس مع عامل إلى المستشفى، لتعرضهما لأذية بسيطة في العين “احمرار وحرقة” حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة لهما وتم تخريجهما على الفور.

يذكر أن المحطة الحرارية في بانياس تنتج الطاقة الكهربائية بأربع مجموعات بخارية وقودها مادة الفيول، وعنفتين غازية وقودهما الغاز الطبيعي، ويبلغ عدد عمالها حوالي 950 من مهندسين وفنيين وعمال.

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سوريا.. إصابات جراء انفجار بالمحطة الحرارية في بانياس