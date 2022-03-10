شاهد..ما نتيجة المحادثات الهاتفية في الأزمة الاوكرانية؟

العالم - خاص بالعالم

أسبوعان على بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، هزّ العالم، ولا تبدو بوادر الحل قريبة في الأفق المنظور، فأول محادثات مباشرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا بجنوب تركيا، لم يتم فيها إحراز تقدم باتجاه وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه، قررنا مواصلة محادثاتنا بهذه الصيغة ومواصلة الجهود لايجاد حل انساني على الارض، لافروف أكد لنا أن روسيا ستواصل عدوانها حتى نقبل مطلبهم بالاستسلام، أوكرانيا لم ولن تستسلم".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح عقب أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بان موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات في إطار الصيغة الحالية في بيلاروس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "موسكو قدمت مقترحات لأوكرانيا وتريد ردا، نريد أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح، أكدنا أن مبادرة الجانب الروسي بشأن الفتح اليومي للممرات الإنسانية لا تزال سارية، ومسارها سيحدده من يسيطر على الوضع على الأرض، روسيا لم تهاجم أوكرانيا بل ردت على التهديدات المباشرة ضد أمنها".

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسسيا ستخرج من في نهاية المطاف من الأزمة الاوكرانية اقوى واكثر استقلالية بعد التغلب على الصعوبات الناجمة عما وصفه بالعقوبات الغربية غير المشروعة.

وفي سلسلة رودد الفعل والتصريحات الدولية، قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، للرئيس الروسي خلال مكالمة هاتفية إن حل النزاع في أوكرانيا يجب أن يأتي عبر مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار.