أوكرانيا.. حرب مستمرة في ظل غياب التسويات

العالم - مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الكاتب السياسي ناجي صفا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن منذ بداية الحرب انه لن يتوقف عن معمله العسكري قبل تحقيق عناوينه وأهدافه السياسية لهذه الخطوة.

وأضاف ان هذا القرار خيم على اللقاء الذي عقد في انطاليا التركية والذي فشل بسبب تكرار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تلك المطالب.

وأكد ان المطالب الروسية هي نزع السلاح من أوكرانيا وعدم التحقاها بحلف شمال الاطلسي واقرار اوكرانيا بالقرم وجمهوريات لوغانسك ودانيسك.

ناجي صفا اشار الى ان الرئيس الاوكراني عبر مرارا وتكرارا عن استعداده للتفاوض مع روسية لكن الولايات المتحدة منعته من تلك الخطوة بهدف اطالة أمد الحرب لاستنزاف روسية.

من جهته استبعد الخبير بالشؤون الروسية فهيم صوراني ان تسمح تركيا بنقل الغاز الاسرائيلي الى أوروبا بدلا من الغاز الروسي ووأضاف ان هذه الخطوة سوف تضر بالعلاقات الروسية التركية والتي تعتبر علاقات مميزة بين الجانبين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

بدوره قال الكاتب السياسي جواد غوك ان الحكومة التركية اخذت موقفا حياديا فيما يجري بين روسية وأوكرانيا وان موقفها لم يكن كالموقف الغربي من أزمة الاوكرانية.

وأضاف ان القضية أكبر من قدرات تركية السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدا ان تركية هي البلد الوحيد من بين دول الحلف الاطلسي الذي يستطيع أن يساعد الجانبين الروسي والأوكراني.

جواد غوك اشار الى العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" قائلا ان الازدواجية في الحكومة التركية معروفة وانه لا توجد ثقة في السياسة التركية ولا سياسة متينة وثابتة. مؤكدا ان تركيا في الآونة الاخيرة خدمت مصالح "إسرائيل" في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ناجي صفا – كاتب سياسي

فهيم صوراني – خبير بالشؤون الروسية

جواد غوك – كاتب سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6081848