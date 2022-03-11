الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أوكرانيا.. حرب مستمرة في ظل غياب التسويات

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى المستجد في الأزمة الاوكرانية.

العالم - مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الكاتب السياسي ناجي صفا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن منذ بداية الحرب انه لن يتوقف عن معمله العسكري قبل تحقيق عناوينه وأهدافه السياسية لهذه الخطوة.

وأضاف ان هذا القرار خيم على اللقاء الذي عقد في انطاليا التركية والذي فشل بسبب تكرار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تلك المطالب.

وأكد ان المطالب الروسية هي نزع السلاح من أوكرانيا وعدم التحقاها بحلف شمال الاطلسي واقرار اوكرانيا بالقرم وجمهوريات لوغانسك ودانيسك.

ناجي صفا اشار الى ان الرئيس الاوكراني عبر مرارا وتكرارا عن استعداده للتفاوض مع روسية لكن الولايات المتحدة منعته من تلك الخطوة بهدف اطالة أمد الحرب لاستنزاف روسية.

من جهته استبعد الخبير بالشؤون الروسية فهيم صوراني ان تسمح تركيا بنقل الغاز الاسرائيلي الى أوروبا بدلا من الغاز الروسي ووأضاف ان هذه الخطوة سوف تضر بالعلاقات الروسية التركية والتي تعتبر علاقات مميزة بين الجانبين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

بدوره قال الكاتب السياسي جواد غوك ان الحكومة التركية اخذت موقفا حياديا فيما يجري بين روسية وأوكرانيا وان موقفها لم يكن كالموقف الغربي من أزمة الاوكرانية.

وأضاف ان القضية أكبر من قدرات تركية السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدا ان تركية هي البلد الوحيد من بين دول الحلف الاطلسي الذي يستطيع أن يساعد الجانبين الروسي والأوكراني.

جواد غوك اشار الى العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" قائلا ان الازدواجية في الحكومة التركية معروفة وانه لا توجد ثقة في السياسة التركية ولا سياسة متينة وثابتة. مؤكدا ان تركيا في الآونة الاخيرة خدمت مصالح "إسرائيل" في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ناجي صفا – كاتب سياسي

فهيم صوراني – خبير بالشؤون الروسية

جواد غوك – كاتب سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6081848

روابط ذات صلة

اخر تطورات الازمة الأوكرانية في يومها الـ16.. لحظة بلحظة

زيلينسكي: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تعود للحقبة السوفيتية

وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيريه البلغاري والروماني الأزمة الأوكرانية وتعزيز "الناتو"

روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باقري ومورا اجتمعا في فيينا قبل الاعلان عن توقف المفاوضات

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بقضية 'أجناد مصر'

خطيب طهران: إطلاق حرس الثورة للقمر الإصطناعي فقأ عيون الأعداء

الضحاك: دول معروفة تسييس 'ملف الكيميائي' في سوريا

منظمة سلام: التمييز الطائفي سياسة ممنهجة في البحرين 

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-03-2022