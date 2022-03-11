الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أوكرانيا بين استعار الحرب وغياب التسويات

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

مع تواصل العملية الروسية في اوكرانيا واستمرار تدفق اللاجئين عبر الممرات الآمنة المعلنة وفي ظل فشل جولات التفاوض بين الجانبين الروسي والاوكراني لوقف الحرب ظهر تحرك دبلوماسي تمثل باجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركية وروسية وأوكرانيا في انطاليا التركية.

العالم - مع الحدث

فأي مسار للحرب في أوكرانيا في ظل انسداد أفق الحدود السياسية حتى الآن؟ هل يفتح الاجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟

كيف ستتعامل موسكو مع مسلسل العقوبات الاميركية الغربية الطويل؟ وما حقيقة الازمات الاقتصادية التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة وأوروبا؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى المستجد في الأزمة الاوكرانية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ناجي صفا – كاتب سياسي

فهيم صوراني – خبير بالشؤون الروسية

جواد غوك – كاتب سياسي

روابط ذات صلة

اخر تطورات الازمة الأوكرانية في يومها الـ16.. لحظة بلحظة

زيلينسكي: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تعود للحقبة السوفيتية

وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيريه البلغاري والروماني الأزمة الأوكرانية وتعزيز "الناتو"

روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران... إنقاذ كلب عالق وسط طريق سريع

أكثر من 1000 قتيل في سبع سنوات: القنابل العنقودية... قاتل اليمنيين الصامت

بالفيديو.. كاتب سياسي: الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب لإستنزاف روسية

شاهد.. كاتب سياسي: لا توجد ثقة في السياسة التركية

شاهد.. الشارع التركي غاضب من زيارة الرئيس الإسرائيلي

شاهد.. مذكرات تعاون عسكري وامني بين "إسرائيل" والبحرين