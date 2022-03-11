أوكرانيا بين استعار الحرب وغياب التسويات

العالم - مع الحدث

فأي مسار للحرب في أوكرانيا في ظل انسداد أفق الحدود السياسية حتى الآن؟ هل يفتح الاجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟

كيف ستتعامل موسكو مع مسلسل العقوبات الاميركية الغربية الطويل؟ وما حقيقة الازمات الاقتصادية التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة وأوروبا؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى المستجد في الأزمة الاوكرانية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ناجي صفا – كاتب سياسي

فهيم صوراني – خبير بالشؤون الروسية

جواد غوك – كاتب سياسي