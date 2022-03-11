شاهد.. الشارع التركي غاضب من زيارة الرئيس الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

تزامنا مع زيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي الى تركيا، احتجاجات ٌرافضةٌ للزيارة ومطالبةٌ بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.

رفض زيارة رئيس الاحتلال الى تركيا لم يقتصر على الشارع. في مواقع التواصل غضبٌ بين الناشطين ايضا.

"بن حامد" كتب هنا. تركيا أصبحت دولة منبوذة بسبب سياساتها الإنتهازية والعدائية لجميع الدول، لديها خلافات مع أمريكا واوروبا وروسيا والشرق الأوسط، ولم تجد لها مخرج سوا إعادة العلاقات مع إسرائيل، اللي كانت تهاجمها ليل نهار وتتهم من يعمل علاقة معهم، بالخيانة

حساب "موريكون" غرد. اتذكرون حين هددت تركيا بقطع العلاقات مع الإمارات على خلفية تطبيع الاخيرة مع إسرائيل؟ طلع انو اردوغان ما بدو حدا يروح بالتطبيع للاخير غيره وبيحب يكون هو مش حدا ثاني اقرب حليف لاسرائيل.

اما حساب "انسان" فكتب. الهدف المشترك هو حماية "إسرائيل" من العرب المسلمين. أردوغان يعلن عن نقطة تحول في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بزيارة هرتصوغ ويتحدث عن "هدفهما المشترك.