شاهد.. ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطن المصري

العالم – خاص بالعالم

في ظل هذه الازمة والاوضاع الصعبة، خرج الاعلامي المصري المقرب من الحكومة عمرو اديب داعيا المصريين الى الاقتصاد في اكلهم وفي شراء السلع. ليثير بذلك موجة غضب واسعة، بينما كشفت تقارير اعلامية ان مجموعة ساعات اليد التي يظهر بها اديب في برنامجه التلفزيوني تصل قيمتها الى نصف مليون دولار

قضية غلاء الاسعار فرضت نفسها على تعليقات الناشطين في مواقع التواصل.

"يوسف" علق هنا. سيبك انت من روسيا بس، وروح كلم الحكومة على الغلاء والفلوس اللي اتصرفت على مباني على الفاضي خاليك في بلدك مصر إلى المفروض ان نايب عن الناس

حساب بعنوان "افرجها يا رب"..عنوانٌ يعبر عن حالة الكثير من المصريين كتب. تصريحات الحكومة بتحسسنى ان روسيا بتضرب فى مصر مش اوكرانيا. والتصريحات دي هي السبب فى الغلاء. وللعلم الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي ماشية بمثل اضرب المربوط يخاف السايب. الدول كلها بما فيهم اوكرانيا وروسيا اسعار السلع ثابتة الا مصر.