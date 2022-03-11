الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب لإستنزاف روسية

العالم - خاص بالعالم

وخلال استضافته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ناجي صفا ان قرار الرئيس بوتين خيم على اللقاء الذي عقد في انطاليا التركية والذي فشل بسبب تكرار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تلك المطالب.

وأكد ان المطالب الروسية هي نزع السلاح من أوكرانيا وعدم التحقاها بحلف شمال الاطلسي واقرار اوكرانيا بالقرم وجمهوريات لوغانسك ودانيسك.

ناجي صفا اشار الى ان الرئيس الاوكراني عبر مرارا وتكرارا عن استعداده للتفاوض مع روسية لكن الولايات المتحدة منعته من تلك الخطوة بهدف اطالة أمد الحرب لاستنزاف روسية.