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الحركة الوطنية الأسيرة تعد لإضراب واسع في السجون الاسرائيلية

الحركة الوطنية الأسيرة تعد لإضراب واسع في السجون الاسرائيلية
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت الحركة الوطنية الأسيرة إنها تعد لإضراب واسع يشمل السجون كافة، مؤكدة استمرار النضال لاستعادة كامل الحقوق.

العالم ـ فلسطين

وأضافت في بيانها الثامن حول معركتها المتواصلة مع السجان الإسرائيلي، مساء الجمعة إن الفصائل ستحدد الموعد المحدد لبدئه قريبًا وفقًا لتقديرها للظروف المناسبة.

وأوضحت أن تراجع إدارة السجون عن قرارها بتقليص ساعات خروج الأسرى للساحات، يُعتبر خطوة نحو استعادة كامل حقوقنا، ولا يعني بأي حال من الأحوال توقف النضال لاستعادة كامل حقوقنا الأساسية.

وتابعت الحركة في بيانها: اندلعت انتفاضة السجون لمواجهة الإجراءات القمعية التي انتهجتها -ولا زالت- إدارة السجون ضد أسرانا، من تضييق في ساعات الخروج للساحات، والنقل التعسفي والتكتيكي للأسرى -بالذات المؤبدات منهم-، ولا زالت الانتفاضة مستمرة حتى تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها، وحتى تعيد حقوقنا المشروعة.

وتقدمت بتحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الذين التزموا -ولا زالوا- منذ أكثر من خمسة أسابيع بقرارات اللجنة الوطنية، والتي أجبرت إدارة السجون على التراجع عن جزء من قراراتها، وندعوهم لشد الأحزمة والاستعداد لمعركتنا الاستراتيجية القادمة.

وشكرت شعبنا على وقفتهم الواجبة والدائمة إلى جانب أبنائهم وإخوانهم الأسرى في انتفاضتهم، ودعتهم للاستمرار بهذا الدعم.

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