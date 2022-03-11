الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-03-2022

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-03-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خمسة اخطاء نرتكبها عند تنظيف أسناننا

موريتانيا.. رفع المراقبة القضائية عن المتهمين في ملف العشرية باستثناء الرئيس السابق

ايران وبيلاروسيا تبحثان توطيد العلاقات

برنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في جنوب السودان

المغرب.. أحكام بحق 45 مدرسا على خلفية احتجاجات تطالب بتغيير وضعهم المهني

إهانة جديدة من البيت الأبيض لابن سلمان