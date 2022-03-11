'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'

العالم ـ الاحتلال

وحسب موقع العربي الجديد، كان بينت أول مسؤول أجنبي يقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًّا منذ أعلن قراره شنّ الحرب على أوكرانيا، كما تواصَل هاتفيًّا مع زيلينسكي، وعاد من جولته التي شملت أيضًا لقاء مسؤولين أوروبيين ليشير إلى تعسّر جسر الهوة بين الطرفين.

وهاتف بينت، وفق "أكسيوس"، زيلينسكي، الثلاثاء، بعد يومين من لقائه بوتين، ونصحه بقبول عرض الروس، وهو ما لم يعجب الرئيس الأوكراني ومستشاريه: "بينت يطلب منا بوضوح الاستسلام، وليست لدينا نية لفعل ذلك"، يقول المسؤول الأوكراني الذي تحدّث تحت شرط السريّة.

وبحسب المصدر ذاته، وفق النسخة التي أوردها موقع "واللا"، فإن بينت نقل عرضًا يتضمن سلسلة طويلة وقاسية من التنازلات التي تمسّ سيادة أوكرانيا، وخاطب زيلينسكي قائلًا: "لو كنت مكانك لفكرت في حياة شعبي وقبلت العرض".

وبحسب المسؤول الأوكراني، فإن زيلينسكي كان "محبطًا للغاية ومتألّمًا على المستوى الشخصي من سياسات الحكومة الإسرائيلية".

لكن الصحافي ينقل عن مسؤول إسرائيلي، لم يذكر اسمه، نفيه لتفاصيل المحادثة كما وردت على لسان المسؤول الأوكراني، قائلًا "إن بينت لم يوصِ زيلينسكي بقبول عرض بوتين لأن "إسرائيل" لم تتلق عرضًا كهذا"، زاعمًا أن "المكالمة كانت جيدة وطويلة وتضمنت مناقشة حول إمكانية عقد اجتماع وساطة في القدس المحتلة".

في المقابل، قال المسؤول الأوكراني إن "الإسرائيليين طلبوا من بلاده، بشكل سرّي، وقف طلب المساعدة العسكرية أو الدعم السياسي من "إسرائيل" لأن ذلك سيضر بجهود الوساطة التي تتطلب الحياد".

وأكد المسؤول ذاته أن زيلينسكي ومساعديه لم يتشكل عندهم انطباع خلال الأسبوع الماضي بأن وساطة بينت ستؤتي ثمارها.

وأضاف: "الحكومة في كييف تعتقد أن بينت لم يتصرف كوسيط. الوسيط يحتاج إلى الضغط من أجل التوصل إلى حلول، وطرح مقترحات على الطاولة، وليس مجرد تمرير رسائل"، مردفًا: "لسنا بحاجة إلى ساعي بريد آخر، لدينا ما يكفي من هؤلاء".

ويعتقد زيلينسكي ومساعدوه، بحسب المسؤول الأوكراني، "أن الغاية من جهود بينت الدبلوماسية تتمثل في تجنب اتخاذ موقف واضح من الغزو الروسي من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو". يقول المسؤول ذاته: "تبدو مبادرة بينت كذريعة لعدم حديثه ضد روسيا، وعدم تزويد أوكرانيا بالسلاح، وعدم معاقبة روسيا".