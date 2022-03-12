اسلامي: نسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به الجمعة في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتبر اسلامي الطاقة النووية والتكنولوجيا الفضائية والنانوتكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات بانها مجالات صانعة للقدرة وقال: ان الدولة التي تمتلك هذه التكنولوجيا تكون دولة مقتدرة.

واضاف: انه في قطاع الطاقة النووية كانت غالبية الجهود في مجال التخصيب قيمة جدا وتحقق تقدم جيد فيها.

واوضح بان الحكومة الثالثة عشرة تبذل كل جهودها لاستخدام التكنولوجيا النووية في حياة المواطنين واقتصاد البلاد خاصة في محافظة خوزستان في قطاع الزراعة والصحة وان تؤدي الدور في اقتصاد البلاد والاسر.

واضاف اسلامي: ان العدو لا يطيق بان تصبح هذه التكنولوجيا تحت تصرف سائر الدول وهذه استراتيجية الامن القومي الاميركي التي تسعى للوصول الى مآربها بالدبلومسية والقوة الا انها لم تصل الى هدفها تجاه ايران ابدا.

وقال: ان العدو حاول انهاء التكنولوجيا النووية الايرانية الا انه فشل في بلوغ هدفه واليوم فان تكنولوجيا مشروع الماء الثقيل الذي تحقق بهمم علمائنا، حقق نجاحات جيدة في الاستخدامات المؤثرة في مجال الصحة والصناعة الطبية.

واعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن اسفه للغفلة عن بناء المحطات النووية في البلاد خلال الاعوام الاخيرة مؤكدا ضرورة التعويض عن ذلك.

واكد بان الثورة الاسلامية ورغم الحظر الظالم المفروض على البلاد خلال الاعوام الخمسة الماضية، تمضي الى الامام في مسار راسخ وصائب.