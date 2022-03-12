آلام المفاصل.. يمكن أن تؤدي عادات الأكل إلى تفاقم الآلام

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عادات الأكل التي تسبب آلام المفاصل

فيما يلي بعض عادات الأكل وفقا لموقع " timesnownews" التي يمكن أن تؤدي إلى آلام المفاصل:

تناول البروبيوتيك غير الكافي:

الأطعمة مثل الزبادي واللبن الرائب وما إلى ذلك هي مصدر البروبيوتيك، تشتهر هذه الأطعمة بخصائصها التي تعزز الحالة المزاجية عن طريق خفض مستوى الكورتيزول، يعرف أيضا باسم هرمون التوتر، ويمكن أن يؤدي الكورتيزول إلى آلام المفاصل بسبب زيادة الالتهاب، يمكن أن تساعد البروبيوتيك أيضا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين جهاز المناعة، وما إلى ذلك.

تجنب الاستهلاك المفرط للجلوتين:

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين وعدم تحمل الجلوتين وأمراض الاضطرابات الهضمية يمكن أن يعانون من استجابة التهابية. لذلك، يجب تجنب الاستهلاك المفرط للجلوتين، بغض النظر عن الحالة الصحية الأساسية، تشمل بعض الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين القمح والحبوب وما إلى ذلك.

الإفراط في تناول السكر:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى حدوث استجابة التهابية في الجسم، يمكن أن يكون هذا ضارا جدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مشتركة، علاوة على ذلك، بصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بآلام المفاصل، يمكن أيضا أن يثبت أنه ضار للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

عدم تناول ما يكفي من الألياف:

يوصي الخبراء غالبا بتناول ألياف غنية حمية للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، هذا بسبب خصائص الألياف التي تخفف الألم والتي يمكن أن تكون فعالة ضد آلام الركبة. تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة والتفاح والبروكلي وما إلى ذلك.

تقويض قوة أوميغا 3:

ألقت الدراسات الضوء على الخصائص المضادة للالتهابات لأحماض أوميغا 3 الدهنية، يمكن أن يكون هذا مفيدا للغاية للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل لأن الالتهاب هو أحد الأسباب الرئيسية لآلام المفاصل. لسوء الحظ، تعد أحماض أوميغا 3 الدهنية من بين العناصر الغذائية التي غالبا ما يتم إهمالها. بعض مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية تشمل السلمون والجوز والزيوت النباتية والماكريل وما إلى ذلك.