مصر تعلن شروط قبول العائدين من أوكرانيا في الجامعات

العالم – أفريقيا

وأكدت وزيرة الهجرة حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين، سيبدأ الاثنين المقبل 14 مارس، بمقر الوزارة.

ويشمل الاستقبال من قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، وهي جواز سفر يؤكد الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير الماضي، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأوضحت الوزيرة الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب.

وبحسب المصدر، فقد سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

وصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة لمساعدةالطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

كما أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيانا بالتخصصات التي تتوافر بها أماكن شاغرة.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه يجري الاستعداد حاليًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وسوف يتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا في بيانات إعلامية.

أما الطلاب في غير هذه التخصصات، فسوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التي بها أماكن شاغرة في تخصصاتهم.

ووافق مجلس الوزراء في مصر على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث.

شروط وخطوات

ويرتقب أن يجري الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب.

أما عن التخصصات العلمية الأخرى، فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي.

وتضم الشروط شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية، أثناء الدراسة، في أوكرانيا قبل الحرب.

وتشترط مصر الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والمتمثلة في أن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.

ويشترط أيضا أن يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم.