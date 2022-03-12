كشف خفايا نزاع مرير بين حكام الإمارات على توسيع النفوذ

العالم - الامارات

وقال الموقع إن مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان يتصدر النزاع الحاصل في ظل سعيه الدائم للسيطرة على كافة مفاصل أمن الدولة.

وبحسب الموقع بدأت الشركة الإماراتية Digital14 -التي ورثت بعض أكثر الأنشطة الاستراتيجية للشركة التي توقف نشاطها الآن DarkMatter، وضمن ذلك مختبر أبحاث الثغرات الأمنية xen1thLabs- بالإفراج تدريجياً عن مهندسي الاستخبارات الإلكترونية.

وقد منحتهم الشركة خيار ترك الشركة تماماً أو العمل لصالح شركة لا تزال في طور التأسيس، تحت الاسم المحتمل CPX.

فيما تخضع شركة D14 لتغييرات منذ عدة أشهر بالفعل، وقد أعادت تشكيل فريق إدارتها العليا؛ لإفساح المجال لأنصار طحنون بن زايد.

بينما يُحتمَل نقل الوحدات التي لم تشارك في أنشطتها الهجومية السيبرانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى شركات أخرى.

ويمكن توقع إعلانات بهذا المعنى في مؤتمر GISEC للأمن السيبراني، الذي من المقرر عقده بدبي في الفترة من 21 إلى 23 مارس/آذار، والذي ينعقد برعاية مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، ودبي الذكية، وهيئة تنظيم الاتصالات.

بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، يجمع مؤتمر GISEC أكثر من 8000 مشارك، ما بين طرف فاعل في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، وقائد أعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد هذا الحدث السنوي المعنيّ بالأمن السيبراني بمثابة منصة لمناقشة آخر توجهات وابتكارات وحلول هذا القطاع.

كما تشهد هذه الفعالية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالتقنيات المتقدمة والرقمية، وكذلك الأفراد الفاعلين في المجال السيبراني، حيث تتم مناقشة التوجهات المستقبلية في هذا القطاع.

في حين تحدث عملية إعادة تشكيل قطاع الاستخبارات الإلكترونية بالإمارات في الوقت الذي “يستكمل فيه طحنون بن زايد -مستغلاً الخلافات العائلية التي تثير غضب الدولة- استيلاءه على صناعة الأمن في البلاد”.

وأكد الموقع أن طحنون بن زايد استحوذ تدريجياً على مجموعة Edge العملاقة للدفاع داخل إمبراطورية أمنية يشرف عليها.

وفق الموقع الاستخباراتي، لا تزال المسؤولية عن البرامج الاستراتيجية ذات الاهتمام الوطني محل نزاع مرير، وذلك على الرغم من أنَّ الوضع يبدو هادئاً على السطح، وأنَّ D14 قد بدأت العمل مع شركة Beacon Red التابعة للحرب الهجينة التابعة لشركة Edge.

كما أضاف الموقع ذاته أن “إعادة تنظيم القدرات السيبرانية للدولة في ظل كيان أنشأه طحنون بن زايد آل نهيان وحده، وسيلة أكيدة بالنسبة له لتعزيز قبضته في هذا المجال.

ويؤكد ذلك أنَّ مجموعة Edge يترأسها فيصل البناي، الرئيس السابق لشركة Dark Matter والمؤيد المخلص لخالد بن محمد نجل ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.

إلا أنه عكس D14، التي تسيطر عليها رسمياً شركة ADQ القابضة التابعة للقطاع العام، فإنَّ CPX ستكون جزءاً من مجموعة 42 المعنية بالذكاء الاصطناعي، التي تخضع أيضاً لسيطرة طحنون ونفذت عدداً من الأنشطة في قطاع الفضاء.

يأتي إنشاء CPX ضمن روتين نُفِذ بالفعل ثلاث مرات، والذي يتضمن نقل أبوظبي قدراتها الهجومية الإلكترونية من شركة إلى أخرى.