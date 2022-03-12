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رئيس منظمة الطيران المدني : لن نؤجل تطوير صناعاتنا الجوية بسبب الاتفاق النووي

رئيس منظمة الطيران المدني : لن نؤجل تطوير صناعاتنا الجوية بسبب الاتفاق النووي
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطيران المدني في ايران "محمد محمدي بخش" : نحن لن نؤجل، اطلاقا، مسيرة التطوير والنهوض بالصناعة الجوية للبلاد بسبب الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وتطلع "محمدي بخش" في تصريح له اليوم السبت، الى مضاعفة الجهود لدى العاملين بمنظمة الطيران المدني، تحقيقا للاهداف الغائية لصناعة النقل الجوي في ايران الاسلامية خلال العام الجديد (الايراني – يبدا في 21 اذار / مارس 2022).

واضاف، ان "ثورتنا الاسلامية بحاجة الى طاقات بشرية دؤوبة وكادحة، وان هذا الامر الاساسي لن يتحقق من دون وضع برامج تدريبية وتعليمية فاعلة وناشطة".

كما نوّه بنجاح الحرس الثوري في اطلاق القمرين الصناعيين "نور -1" و"نور – 2"، و وضعهما في المدارين 450 كم و500 كم عن سطح الارض؛ معربا عن امله بان ينتفع قطاع النقل الجوي في ايران من هذا الانجاز العظيم.

ومضى رئيس منظمة الطيران المدني يقول : نحن لن نؤجل مسيرتنا التقدمية من جراء الاتفاق النووي، وسواء تم التوصل الى اتفاق من عدمه، سنواصل المضي باتجاه الازدهار وتحقيق الانجازات بسواعد شبابنا وكوادرنا المتمرسة والكفوءة.

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